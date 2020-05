Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor: kool peaks ettevõtlusõppele lähenema kui ärile

Lisaks saavutati aktiivne kogukonna ettevõtjate osalus koolisisesel Ajujahi võistlusel, kus õpilaste head ideed omavahel mõõtu said võtta. „Kaasnenud kogukonna tugi kajastus ka õpilaste huvi järsus kasvus ning kiiresti hakkas esitatavate äriideede hulk kasvama - neljalt ideelt aastas rohkem kui kuuekümnele. Proovides jäljendada populaarset Ajujahi formaati, jõudsime sundimatult ka olukorrani, kus saime kaasteelisteks Ajujahi enda meeskonnale ning õiguse nende kaubamärgi kasutamiseks kooli ettevõtluskonkursside läbiviimisel," kommenteeris direktor.

„Kokkuvõttes saabki öelda, et oleme ettevõtlusõppele lähenenud nagu ärile, kus usume, et koolina on meil vastutus suure ja olulise küsimuse lahendamisel. Oleme võtnud selle eesmärgiks ja tegelenud iga-aastaselt nii öelda tootearendusega, et pakkuda õpilastele aina suuremat väärtust omandatavate teadmiste ja saadavate kogemuste näol. On ülimalt suur heameel, et meie pingutusi (pakkumust) on saatnud edu (nõudlus) ning tulemus on olnud äärmiselt kasumlik (õpilaste kogemused ja teadmised)," võttis Öövel teema kokku.



Edu ja Tegu 2019. aasta ettevõtlik õpetaja ja Tabasalu Ühisgümnaasiumi ettevõtlusõpetaja Krista Savitsch: Kahtlemata on ettevõtlusõpe õppeainena oluline, sest see on tegelikult praktiliste teadmiste ja oskuste omandamine kogu eluks. Arvan, et kõik ei pea tänu ettevõtlusõppe tunnile saama ettevõtjateks, küll aga võiksid kõik noored olla ettevõtlikud kasvõi kohalikul tasandil ja olla võimelised ise midagi looma, olgu see koolikohvik või ellu kutsutud spordiüritus. Soovin siiralt, et õpilastele jääks nendest toredatest aastatest meelde head kogemused, mis õpilaste valikuid ka tema edasises elus suunaksid.

Ettevõtlusõppe puhul on suurimaks murekohaks piiratud inimressurss, kellega oma valdkonnas koostööd teha. Seetõttu olen eriti tänulik kõigile, kes on meie koolis oma panuse ettevõtlusõppe arendamisesse andnud ja siiralt loodan, et selliseid entusiaste ja toetajaid nii lapsevanemate kui kohalike ettevõtjate seast jagub ka edaspidi. Ka juhtkonna poolehoid, ettevõtlusõpetajate tihe omavaheline koostöö üle Eesti ning särasilmsed ja teotahtelised õpilased motiveerivad tegutsema.