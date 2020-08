Tallinna ühistranspordis kaob paberpiletite müük

Abilinnapea Andrei Novikovi sõnul vabastatakse ühissõidukijuhid paberpiletite müümise kohustusest, mis võimaldab juhtidel paremini keskenduda oma põhitööle, et püsida paremini sõidugraafikus. Sel suvel katsetati ühissõiduktes sularaha eest pileti ostmise võimaluse kaotamist, mille käigus probleeme ei esinenud.

Novikov sõnas, et juba praegu on Tallinnas kasutusel piletimüügisüsteem, mis võimaldab ühistranspordist osta e-pileteid ühiskaartidele ja QR-pileteid nii nutitelefoniga kui ka internetis. Lisaks saab e-tunnipileteid osta pangakaardiga ka esiukse juures olevast validaatorist. „Paberpiletitest loobumine on ka keskkonnasäästlik ja kooskõlas Tallinna valitud teega rohelise pealinna suunas kandideerimaks 2022. aasta Euroopa Rohelise pealinna tiitlile," ütles ta.

Suurima osta paberpiletite ostjatest moodustavad turistid. Linna külalised saavad paberil QR-pileti osta lennujaamast, bussijaamast, Viru terminalis ning sadama A- ja D-terminalides olevatest piletiautomaatidest.

2019. aastal moodustasid Tallinna linnatranspordi kulud seoses sularaha piletimüügiga kokku ligi 175 000 eurot. Kulude hulgas on inkassatsioon, rahamasinate rent ning lisatasu maksmine juhtidele sularaha käitlemise eest. Eeltoodule lisanduvad erinevad ühekordsed kulud, nagu näiteks printerite hankimine ühissõidukitesse, mis on 300 eurot tükk. Tallinnas on ühissõidukeid üle 500.