Talunikud räägivad suu puhtaks: jutt, et nädalavahetusel pannakse turukaupadele hinda juurde, ei vasta tõele

Nädalavahetusel ilmus turukaupade hindu võrdlev artikkel, kus tuuakse välja, et nädala sees on turul osade kaupade hinnad tunduvalt odavamad, kui nädalavahetusel. Uurisime paari taluniku käest, kas see vastab tõele, et nädalavahetuseks lisatakse kaupadele hinda juurde, sest eeldatavasti on siis nõudlus suurem.

Nurme taluperemehe Aarne Arro sõnul selline väide tõele ei vasta. Ta lausub, et Nõmme turul selline taktika levinud ei ole, ehkki selline tunne võib jääda, kui võrrelda näiteks kukeseene hindu nädala sees ja nädalavahetusel. Aarne ütleb, et töönädala lõpus lastakse turul kukeseene hind alla, et kogu kaup saaks müüdud. Nädalavahetusel tuuakse uued ja värsked kukeseened peale ja neid müüakse õige hinnaga.

“Kartuliga meie seda ei tee. Kartulil on palju erinevaid sorte, mistõttu on ka palju erinevaid hindu. Hind oleneb sordist ja maitseomadustest. Tavaline kartul on muidugi kõige odavam.”

Aarne nendib ka, et turul müümise kulud on kallid ja kõike ühe euroga müües ei saaks ära elada. Ta ei usu, et keegi hindadega niimoodi meelega mängiks, et nädala sees on üks hind ja nädalavahetusel teine hind.

Aarne sõnul on turul enamik müüjatest vahendajad, otsetootjaid on hetkel ainult kaks — tema ja üks teine talunik.

“Tavatalunik ei jõua neid asju maksta, et siia tulla ja müüa."