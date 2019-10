Tarbijakaitse tuvastas järelkontrolli käigus üle Eesti ligi 75 kehvas seisukorras mänguväljakut

2019. aastal viis TTJA läbi aasta varem kontrollitud mänguväljakute osas järelpärimised, et välja selgitada, kas avastatud puudused on likvideeritud. Hea meel on tõdeda, et enamus väljakute omanikke on kinnitanud puuduste likvideerimist.

Samas juhib TTJA tähelepanu, et kõige suurem lapse ohutust tagav meede mänguväljakul on lapsevanema hoolas silm.

TTJA paneb lapsevanematele südamele:



jälgige, et mänguväljaku seadmed oleksid korras;

katkisest seadmest teavitage koheselt mänguväljaku omanikku;

kontrollige ja jälgige, kuidas teie lapsed mänguväljaku seadmeid kasutavad ning veenduge, et seda tehakse sihipäraselt;

kui tekib kahtlus mänguväljaku seadmete ohutuses, siis pöörduge kohaliku omavalitsuse poole ning küsige, kas mänguväljaku ohutust on kontrollitud.

Mänguväljakute kontrolli tulemustega saab lähemalt tutvuda TTJA kodulehel.