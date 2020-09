Tartu kütusefima langetas bensiini hinda

Hinnalangus on tingitud viimasel ajal langenud maailmaturu hindadest ning EURO tugevnemisest USD suhtes.

Terminal Oil on lähiajal avanud mitmeid uusi teenindusjaamu. 2020 aasta juulis avati uued teenindusjaamad Tallinn-Tartu-Luhamaa maanteel Savernas, automaattankla Valgas ning COFFEE TERMINAL kauplus Tartu kesklinnas. Alustatud on juba uue teenindusjaama ehitamist Võru linna ning õige pea algavad ehitused Tallinnas ja Narva-Jõesuus.

AS Tartu Terminal on 1994. aastal asutatud Eesti ettevõte, mis on välja kasvanud omaaegsest Kärkna naftabaasist Tartu külje all, mis asutati juba 1968. aastal. Tegemist on Lõuna-Eestis ainulaadse kaasaegse kütuseterminaliga, mille kaudu liigub tarbimisse ligikaudu veerand kogu Eestis tarbitavatest vedelkütustest.

Eesti suuremate mootirikütuste firmade esindajad kinnitasid eile Kasulikule, et hinnad püsivad tanklates stabiised. Alexela juhatuse liikme Alan Vahti sõnul on turul ruumi lausa hinnatõusuks. Tema sõnul pole kütuseturu perspektiivist suuremate soodustuste tegemiseks ega hindade langetamiseks põhjust ning hinnad jäävad veel mõneks ajaks praegusele tasemele.

Ta märkis, et kui kuni septembri alguseni liikus Brenti toornafta hind tõusujoones ning jäi pidama 45 dollaril barrelist, siis nüüd on see tulnud tagasi 40 eurole.

Bensiinihind on viimastel kuudel püsinud stabiilne, diislikütuse hind on samas maailmaturul allapoole tulnud. Tanklates pole hinnalangust aga oodata, kuna tanklaketid on alates suve algusest hoidnud diislikütuse hinda 0,999 eurol, kuigi vahepealsetel kuudel hind kütuseturul tegelikult tõusis.

Circle K Eesti AS mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi sõnul lähtuvad nemad põhimõttest, et kui on vähegi võimalik kütusehinda omahinna tõttu langetada, siis seda esimesel võimalusel ka tehakse. “Meie eesmärk on pakkuda kõikidele klientidele kvaliteetset kütust taskukohase hinnaga. Viimase paari päeva maailmaturu hindade arengu jätkumise juures on tõenäoline, et praegu kehtivad jaehinnad korrigeeruvad allapoole,” sõnab ta.

