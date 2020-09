Hoolimata reisisihtkohtade vähesusest pole Eesti inimeste huvi reisimise vastu kadunud.

„Inimesed mõistavad olukorda ning annavad aru, et võtmesõna on turvalisus ja vastutustundlik reisimine. Rõõm ja rahuolu, mida kogetakse maailmas reisides, on erakordsed ja pole nii kergelt asendatavad,” märkis Go Traveli partnersuhete juht Age Põder.

„Need, kes tahavad ja julgevad praegu reisida, on paindlikud, heatujulised ja mõistvad reisijad. Muretus on asendunud teadlikkusega, sihtkohas kehtestatud eeskirju austatakse ja täidetakse,” kinnitas ta.