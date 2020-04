Telialt kõne saanud inimene esitas andmekaitse inspektsioonile (AKI) kaebuse, sest tema arvates tegi sidefirma talle müügikõne, ehkki ta oli varem märku andnud, et ei soovi selliseid kõnesid. Telia jääb eriarvamusele ja ütleb, et tegemist polnud müügikõnega.

Tuleb mainida, et Telia peale kaevanud inimene on konkureeriva sideettevõtte töötaja. Ta põhjendas kaebuse esitamist sellega, et sektori töötajana on ta selle reeglitega tavainimesest rohkem kursis. „Tegin kaebuse, sest see juhtum oli superkonkreetne. Mina olin kirjaliku avaldusega keelanud endale müügikõnesid teha, ent sain Telialt kõne, kus minult küsiti, kas soovin saada pakkumist! Kui küsisin, mis asi see nüüd on, teatas Telia tagasisides, et kuna ma ütlesin, et ei soovi pakkumist, siis see ei olnudki müügikõne,” kommenteeris kaebaja.