Triin Arva: ettevõtlik õpe toetab noorte loomulikku uudishimu ja aitab neil näha oma rolli tuleviku kujundajana

Triin usub, et uudishimu ja soov toimetada on olemas kõigis inimestes, kuid seda on vaja juba lapseeast alates toetada - mõnikord piisab ka ühest julgustavast sõnast lapse jaoks oluliselt inimeselt. Kui meil lastena lastakse rõõmu ja lustiga toimetada, siis me seda ka teeme.

Kust sai alguse teie enda huvi ettevõtluse vastu? Mis kannustab aktiivne olema ja erinevaid tegevusi korraldama?

Mina nõukogude aegse noorena olin väga aktiivne juba koolieelikuna. Näiteks augustis korjasime vennaga õunu, panime need hoolimata valmidusastmest lapsevankrisse ja käisime siis nii külavahel ukselt uksele müüki tegemas. Kõik ostsid, keegi ära ei öelnud, minema ei saatnud. Ma ei mäleta saadud tasu, kuid tunne, emotsioon ja tegemise rõõm on siiani meeles. Ühest küljest on muidugi kurb, et sellele tegevusele tädi piiri pani - võttis vankri ja viis muuseumisse. Teisalt on see täna ju puhas rõõm, et seda suurepärast sõiduriista saavad nüüd aastakümned hiljem ka teised inimesed vaadata. Noore inimese ettevõtlikkusele oli aga mõneks ajaks kriips peale tõmmatud.

Minus on aga endiselt säilinud uudishimu. Soov teada saada ja ise uurida, mis on asjade sees ja taga ning mis millest sõltub. Ma ei usu, et erinevaid tegevusi proovimata on võimalik teada, mis on see päris oma teema. Ma suudan ikka ja jälle uutest asjadest ja teemadest vaimustuda, neisse kaduda ja lummatud olla, innustuda ja innustada teisi. Ja mida rohkem ma avastan, seda enam soovin, et teisedki saaksid sellest osa, sest on imeline tunda, tajuda ja näha, et võimalusi on piiramatult, ainult aega on piiratult.

Miks on ettevõtlikkuse arendamine noortes oluline? Kuidas aitab noori tulevikus see, kui neil on kogemusi ettevõtluse ja ettevõtlusõppega?

Arendada on ettevõtlikkust vaja siis, kui see on väga madal. Enamasti on siiski vaja hoida ja aidata leida selle väljendamiseks sobivat suunda lähtudes persoonist. Näidata võimalusi, aga samas lasta olla igaühel tema ise. Kogemus suurendab alati valikute võimalust. Kui sul on kogemus, siis sa tead, kas miski sobib sulle või mitte. Kui on sundolukord, mida ka vahel ette tuleb, siis sa tead mida teha - sul on oskused. Teadmised annavad vabaduse valida ja oskused võimaluse teha.