Üle 200 lapse on veel kingita: turvakodude laste kingisoove saab täita heategevusfondile annetades

Jõulusoovide puu kodulehel saab iga annetaja valida konkreetse kingisoovi, mida turva- või perekodus elav laps on välja valinud. Iga soovi juures on ka lühike põhjendus, miks laps just sellist kinki sooviks.

Tehtud annetuste eest soetatakse jõulusoovide nimekirjas olevad kingitused. Kõikide laste kingid komplekteeritakse individuaalselt.

Jõulusoovide puu projektis osalevad asendus- ja perekodud ning laste turvakodud: Valga Perekodu, Koeru Perekodu, Taheva Sanatoorium, Haiba lastekodu, Tartu Perekodu Käopesa, Elva Laste- ja Perekeskus, Vinni Perekodu, Narva Sotsiaaltöökeskus, Maria ja lapsed, Sillamäe Laste Hoolekande Asutus Lootus, Tallinna Laste Turvakeskus, Tallinna Lastekodu, Kiikla lastekodu, Südamepaik, Viljandi Perekodu, Siimusti lastekeskus Metsatareke, Tilsi Perekodu, Kehra Perekodu, Vahtramägi Mäe-kodu, Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus, Haapsalu Hoolekandekeskus, Tartu Laste Turvakodu.

Kinki ootavate laste nimekirja näeb SIIT.