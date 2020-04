Üle-eestiline hauaplatside hooldus lahkunute meelespidamiseks

Lähedaste mälestamine hauakülastuse ja hauaplatsi korrashoiu kaudu on reeglina loomuomane tegevus. Ometigi võib see mõnikord logistilistel või muudel olulistel põhjustel võimatuks osutuda. Kui nii juhtub, saab lähedase viimse puhkepaiga südamerahus spetsiaalse teenusepakkuja kätte usaldada.

Logistilised ja ka tervislikud põhjused võivad teinekord saada saatuslikuks paljude harjumuspäraste ning vajalike tegevuste puhul ja üheks selliseks on kindlasti inimlik soov enda jaoks kallite, kuid juba siit ilmast lahkunud inimeste mälestuse au sees hoidmine. Kelle harjumuste teele satub ootamatuid takistusi, ei pea õnneks siiski leppima olukorraga, kus hauaplats hooldamata jääb. Mälestust saab au sees hoida igas maailma nurgas, kuid hauaplatsi korrashoid vajab sellisel juhul kahtlemata kõrvalist abi. Olgu siis tegu tagasihoidliku kalmuküünla ja lilled paigutamisega hauale, hauaplatsi põhjalikuma hooldusega või kõige sellega korraga. Nagu matusekorraldajatelgi, ei ole hauaplatsi hooldajatel võimalik oma tegevusega kelleltki kaotusvalu ära võtta, küll aga hoolitseda selle eest, et inimese viimne puhkepaik ka aastaid ja aastakümneid hiljem väärikas välja näeks.

Online-ajastu võimalused

Eelmisel aastal tegevust alustades sooja vastuvõtu osaliseks saanud Gratitude Services lähtub põhimõttest, et aeg ega vahemaa ei tohi saada takistuseks neile, kes soovivad olla hoolivad ja tänulikud. Olles harjunud oma igapäevatoimetusi kiirelt ja mugavalt internetis ning eri rakenduste abil ajama, on mitmes mõttes ka loomulik, et julgelt ettevõtlikud inimesed tõid nende võimaluste hulka ka hauakoristuse organiseerimise, milles kohtuvad praktilised, sentimentaalsed ja hingelised vajadused. Teadaolevalt pakub Gratidude Services esimesena maailmas hauaplatsidega seotud teenust tellijate ja teenusepakkujate kokku viimiseks, eesmärgiga aidata oma praktilise tegevusega inimestel hingerahu säilitada. Kuigi hauaplatse kohustab korras hoidma ka kalmistuseadus, on inimeste jaoks eelkõige tegemist siiski elementaarse ja väärika tegevusega, millele ühes mälestustega regulaarselt aega pühendada. Nutika teenuse kaudu on võimalik lasta kasvõi maakera teisest otsast lahkunu viimne puhkepaik korda teha ja saadetud pildimaterjali kaudu sellest ka osa saada, et leevendada ootusaega, mil on võimalik isiklikult hauaplatsi külastada.

Lehed ja okkad vahetab välja küünlaleek

Vastavalt vajadusele ja võimalustele saab tellida hauaplatsile ühekordse või mitu järjestikust hooldust. Hooldusteenus koosneb hauaplatsi ja selle ümbruse koristamisest lehtedest, okastest, okstest, närtsinud taimedest jms, muru pügamisest, prügi äraviimisest ning olemasolevate lillede ja taimede kastmisest. Ühekordne hauaplatsi hooldus toimub kokkuleppeliselt hoolduse tellija valitud kuupäeval. Kahekordse hauaplatsi hoolduse puhul toimub üks hoolduskord kevadperioodil (vahemikus aprillist maini) ja teine sügisperioodil (vahemikus septembrist oktoobrini). Hooajaline hauaplatsi hooldus sisaldab koguni kuut hoolduskorda perioodil aprillist oktoobrini.

Kui logistilised või tervislikud takistused lähedase haua külastamiseks on pigem lühiajalised ja isiklik hauakülastus on lähiajal plaanis, on siiski võimalik tellida kalmuküünal või lilled selleks päevaks, mil isiklik külastus võimalik pole. 120 tundi kestev küünlaleek annab hingedepäeval või muul lahkunuga seotud päeval märku tema jaoks oluliste inimeste kohalolust.

Kui vahemaa on esialgu takistuseks, on Gratitude Services sinu jaoks olemas!

gratitudeservices.com

info@gratitudeservices.com

facebook.com/gratitudeservices