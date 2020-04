VIDEO | Kuidas panna oma metsas kasvama chaga ja teenida sellega raha?

Kuna Eesti looduslik metsamaa ja puhas õhk pakuvad selle kultuuri kasvamiseks suurepäraseid tingimusi, hakati eelmise aasta lõpus Soome eeskujul meilgi rajama chaga-kasvandusi.

Rohkem infot chaga kasvatamise kohta

Miks chaga't kasvatada?

Siinkohal on esimeseks märksõnaks „tasuvus”. Meile meeldib mõelda, et meditsiiniseente kasvatamine muutub tulevikus tavapärase metsamajandamise osaks. Chaga kasvatamine loob võimaluse teenida uutmoodi tulu ja vähendada ka maamaksuga seonduvaid kulusid. Lisaks aitab seenekasvatus väärindada Eesti metsa ilma seda maha võtmata. Seeläbi panustab metsaomanik ökoloogilise tasakaalu säilimisse ja kahjuliku keskkonnamõju vähendamisse. Kolmandaks toetab chaga kasvatamine investeeringuid inimeste tervisesse. On tõestatud, et chaga'st valmistatavad eliksiirid toetavad immuunsüsteemi ja vähendavad põletikulisi protsesse meie organismis. Eesti metsad ja puhas looduskeskkond pakuvad suurepäraseid tingimusi, kus kasvatada ning korjata väärtusliku eliksiiri tootmiseks vajaliku kvaliteediga toorainet.

Chaga „istutamine” puule saab alguse spetsiaalsest tüüblist.

Kuidas toimub chaga kasvatamine?

Kuna chaga ehk must pässik kasvab kasepuudel, on kasvatuse rajamiseks esmalt vaja 0,25–2 ha metsa, kus kasvavad kased. Selleks sobivad ka soised alad. Chaga't saab panna kasvama vähemalt 10 aastat vanadele kasepuudele, mille minimaalne läbimõõt on 10 cm.

Chaga „istutamine” puule toimub chaga seeneniidistikku kandvate puidust tüüblite abil. Pässikut kandvad tüüblid valmistatakse Eestist pärit seene paljundamisel Mycelia tipp-seenelaboratooriumis Belgias. Laboratooriumi asutas 1985. aastal seenetadlane Magda Verfaillie ning selle põhitegevusteks on seeneniidistike ehk mütseelide tootmine, teadus- ja arendustegevus. Laboratooriumis toimub chaga kasvatamine ja paljundamine puidust tüüblitel, mis seejärel jõuavad Eestisse, olles juba „istutusvalmid”.

Chaga kasvatamiseks istutatakse chaga-tüübel kasepuusse sinna puuritud 5 cm sügavustesse „istutusaukudesse”. Ühele kasepuule pannakse korraga kasvama 4–6 tüüblit. Augud puuritakse ja tüüblid istutatakse kuni 2 m kõrgusele. Kasepuudelt saab saaki korjata kolm korda iga 5–7 aasta tagant, mille järel on võimalik puud endiselt paberi- või küttepuuks realiseerida.

Kui tulutoov on chaga kasvatamine?

Naabermaa Soome kasvatuskogemusele tuginedes on ühe hektari kasemetsa puhastootluseks 20 aasta vältel umbes 900–1500 eurot aastas, seda olenevalt istutatud tüüblite arvust. Selle perioodi peale on keskmise metsa tootlikkus kokku umbes 25 000 eurot. Eestis pakub Chaga OÜ metsaomanikule chaga kasvatamise projektis osalemiseks täiendavat kindlustunnet, kohustudes pässikusaagi ära ostma.

Projektis osalejatele pakutakse ka istutusteenust ja antakse 100% kasvugarantii. Viimane tähendab, et kui chaga-tüübel ei ole puul 2–3 aasta jooksul kasvama läinud, istutatakse tasuta uus tüübel ja tehakse iga paari aasta tagant töö kvaliteedikontrolli. Peale selle pakutakse ka saagikoristuse teenust.

Chaga kasvatamise kohta leiab rohkem teavet siit. Või kirjutada otse Chaga OÜ meditsiiniliste seente projektijuhile Hardi Põderile hardi.poder@chagahealth.eu või helistada talle otse numbril 5354 0633.