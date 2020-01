VIDEOEKSPERIMENT | Tahtmise korral saab võõrasse autosse ja korterisse imelihtsalt sisse

Piia Osula reporter Kadri Nikopensius Delfi TV monteerija Georg Madis Puhm

Delfi TV operaator +1 VEEL RUS

Pooled inimesed on end ühel hetkel korterist või autost välja lukustanud. Enamasti laheneb see tüütu mure kiiresti, sest lukkude avamisele keskenduvaid ettevõtteid on mitmeid. Delfi eksperimendist aga selgub, et vahel on nad liigagi agarad abistama.