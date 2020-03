Vietnam tühistas koroona tõttu viisavabaduse, kesköine lend Helsingist lükati 14 tundi edasi

Eile otsustas Vietnam peatada ajutiselt viisavaba reisimise kaheksa Euroopa riigi kodanikele, pidades silmas kasvavat muret koronaviiruse epideemia pärast. Ajutist peatamist kohaldati Taani, Norra, Soome, Rootsi, Suurbritannia, Saksamaa, Prantsusmaa ja Hispaania kodanikele, teatas valitsus oma veebilehel avaldatud pressiteates.

Valitsus kinnitas, et kaalub sama meedet riikide puhul, kus on nakatunud rohkem kui 500 inimest või kus on üle 50 uue juhtumi päevas. Juba varem peatas riik viiruseprobleemi tõttu viisavabaduse Itaalia ja Lõuna-Koreaga.

Nädalavahetusel registreeris Kagu-Aasias asuv Vietnam 14 koroonaviirusesse nakatumist, neist 11 olid Euroopast saabunud patsientide seas.

Vietnamis on kokku kinnitatud 30 viiruse põhjustatud haigusjuhtumit, sada inimest on veel karantiini all ning 16 patsienti on paranenud, teatas sealne tervishoiuministeerium.

Viisareeglite ajutise muutumise tõttu lükati edasi ka südaöine tšarterlend Helsingist Vietnami Phu Quoci saarele. 300kohaline TUI Airwaysi Boeing 787 pidi õhku tõusma kuue tunni eest ehk kell 00:20, ent praeguse seisuga on uueks stardiajaks märgitud 14:00.

"Hetkel ei ole kindel kas lend toimub. Reisijad paigutati hotelli ootama edasisi uudiseid. Lennule pidi minema sealhulgas ka suur osa Eesti kodanikke," teatas Delfi lugeja öösel Helsingi lennujaamast.