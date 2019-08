VÕRDLUS | Kas turul küsitakse nädalavahetusel toidukraami eest rohkem raha kui argipäeval?

Greete Palgi RUS 10

Tartu avaturul hinnad päevast väga ei olene. Foto: Mana Kaasik

Üldiselt kipuvad inimesed enda toiduvarusid täiendama turule just nädalavahetusel. Kuigi siis on aega laialt, peab arvestama, et laupäeval ja pühapäeval küsitakse metsa- ning aiasaaduste eest seal tunduvalt krõbedamat hinda.