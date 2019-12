KUULA | Kuhu on mõistlik vanem korter soetada, kas puu- või kivimajja?

Korteris tehtavaid ümberehitustöid ei pea kuskil paberil ära fikseerima. Vanade korterite puhul võiks eksperthinnangut kindlasti kasutada, et saada tagasisidet, kuidas see maja või korter toimib. Lasta teostada vastavad mõõdistused, millised on konstruktsioonid jne.

500 või 1000 euri tasub kulutada eksperdi arvamusele, et millises seisus ostetav kinnisvara on. Olemas on register ja vastava pädevusesega isikud, kes on seitsmenda või kaheksanda tasemega eksperdid/spetsialistid, kes vaatavad siis üle küttekollete seisundi, ventilatsiooni süsteemi jne.

Vana maja puhul on keldri ning vundamendi seisukord väga olulised. Veel kandekonstruktsioon, pööning, katused, ventilatsioonid. Kelder mõjutab väga vana maja. Kui see on vett täis, võib põrandatest läbi vajuda. Majas võib olla vamm ja seeneniidistik, mis teevad inimese tervisele palju pahandust, kui seal kindlasti 5-10 aastat elada.

Vanasse puumajja ostetava korteri puhul peame olema tähelepanelikum, kui osta korter kivimajja, sest puitmaja tahab olla kehvemas seisukorras ja on reeglina ka vanemad.

Puudused on nii vanematel, kui ka uuematel korteritel. Kinnisvara ost on puhas emotsioon.

Mõned küsimused ostjatele, mida alati võiks müüjalt küsida, et kaardistada pilti müüdava objekti kohta.