KUULA | Mis toimub Tartu kinnisvaraturul? Palju maksavad korterid?

Uusi projekte tehakse Tartusse rohkem Ülejõele kui kesklinna, nt Riia kvartal ja Siidi tänava kvartal. Arvestades projektide arvu ja valikut, siis need ei ole pikalt turul, vaid on 40-50 korteriga majad. Uusarenduste hinnad jäävad Tartus 3500 - 4000 €/m2. Eelmüügid on edukad ja paljude arendajate pilgud on pööratud Supilinna piirkonda.

Tartus on puudust projektidest, mis oleks kesklinnas. Kui tahta osta endale uus elamu Tartu linna, siis see on tõsine väljakutse. Kui tahta uus elamut äärelinnas, on samuti valik kesine. Pakkumisi, mille vahel inimesed valida saavad on Tartus vähe, aga ostusoove on palju.

