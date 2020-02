KUULA | Mis toimub uusarenduste turul ja kuidas on sinna kõige mõistlikum kinnisvara soetada?

Loft stiilis korter on uus ja populaarne elamu noorte seas. Minikorter võib olla vana ühiselamu, mis on ümber ehitatud või pakutakse majutus- ja hotelliteenust. Selliseid väikeseid kortereid kutsutakse IKEA tüüpi korteriteks. Need on hästi läbi mõeldud ja hästi planeeritud.

Rahva seas on nõutud ka sellised korterid, mis on ümber ehitatud vanadesse tööstushoonestesse, mis on suurte kõrgete lagedega, paksude paekiviseintega, läbi kahe korruse. Uusarenduste keskkonnas peab olema kõik olemas. Kaubandus, vaba aja veetmise võimalused. Koht, kuhu saab minna metsajooksule ehk terviserajad. Turvalisus ja kommuuni tunne on inimestele tänapäeval väga tähtis. Olulist rolli mängivad ka erinevad juurdepääsuteed ja mänguplatsid. Tahetakse liikuda jala ja jalgrattaga ning olla iseseisvad, et lapsed saaksid samuti iseseisvalt liikuda.

Kui plaanid uusarendust osta, siis reegel number üks on see, et käi rohkem kui üks kord arendust vaatamas. Ka siis, kui see on alles paberi peal. Vaata omavalitsuse veebilehelt, mis sinna ümbrusesse veel planeeritud on. Üksikut maja arendatakse väga harva, pigem on komplekt või kogu kvartal. Alati on võimalus oodata, et uusarendus valmib ja alles siis see endale osta. Oluline on arvestada, et 40-50% müüakse juba eelmüügist. Veel peaks teadma seda, et eelmüügist ostes on ka uusarendus tavaliselt 10-15% soodsam.

Parkimine ja panipaik ei ole uusarenduses hinna sees, need tuleb eraldi juurde osta. Arendus peab tagama alati igale korterile ka parkimiskoha. Kesklinnas maksab parkimiskoht 15 000 -25 000 euri. Vahel võib see maksta rohkem, kui uus korralik auto.

Millist tulevikku uusarenduses planeeritakse? Kes seal müüb, millised on tingimused? Kas see arendus on pankade lehtedel nimetatud?

