Hiinast tellitud vidinate eest tuleb peagi juurde maksma hakata

„2021. aastast kuuluvad deklareerimisele ja käibemaksuga maksustamisele kõik kolmandatest riikidest pärit posti- ja kulleripakid, mis saadetakse ettevõttelt eraisikule. Praegu on deklareerimiskohustuse piirmäär 22 eurot,” ütles maksu- ja tolliameti (MTA) tolliteenuste arenduse valdkonnajuht Ursula Riimaa.

„Ütlen etteruttavalt ära, et tarbija jaoks ei tähenda see tõenäoliselt midagi, sest keskmine Aasiast tellitud pakk on väärt 10–20 eurot ning 20% käibemaksu lisandumine tõstab saadetise väärtust pigem sentides,” sõnas Eesti e-kaubanduse liidu tegevjuht Tõnu Väät.

„Meie hinnangul jääb Eesti riigil sel aastal käibemaksu tõttu saamata mitukümmend miljonit eurot. 2019. aasta e-kaubanduse maht oli Eestis u 1,4 miljonit eurot. Sellest pool telliti välismaalt ja lõviosa Aasist,” tõi Väät esile. Tema arvates on muudatus kaua oodatud ja positiivne: riigid saavad enda kodanikele müüdud toodetelt maksutulu.