Saksa odavketi Lidli Eesti kaupluste täpne avamisaeg ei ole kindel. Siiski on teada, et need avatakse juba sel aastal, mistõttu on teised jaeketid asunud võitlusse oma klientide kinnistamiseks.

Rimi tegevjuht Vaido Padumäe viitas, et praegustki tõsist turusituatsiooni vaadates on näha, kuidas hinnad püsivad madalamad kui näiteks mõnes väiksema konkurentsiga riigis. Tema hinnangul võib Lidli tulek olukorda kõigi turuosaliste jaoks ilmselt veel pingelisemaks muuta.

„Tõsi on see, et Eestis on peaaegu kõigi kettide hinnatase üsna sarnane. Enamikust kauplustest saab põhitoiduained soodsalt kätte,” ütles Padumäe.