Toiduainetööstuses saabub tõehetk sügisel

Eesti toiduainetööstuse liidu juht Sirje Potisepa sõnul oli kriisi kõige keerulisem aeg siis, kui inimesi haaras ostupaanika. Muret valmistas ka kaupade vaba liikumine Euroopas, kuid probleemid lahendati kiiresti ja toiduainetööstustel suuri tarneauke ei tekkinud. Riigi kriisiabi meetmetest kiitis Potisepp otsust langetada aktsiise ja maksta töötukassa kaudu ettevõtetele palgatoetust. Eelkõige sooviks toiduainetööstus riigilt järgmiseks kaheks aastaks maksutõusu moratooriumi.

Eestit toiduainetööstuse liit tellis Kantar Emorilt uuringu, kust selgus, et kriisi ajal käisid inimesed toidukauplustes palju vähem. Kui 2019. aasta sügisel käis umbes kolmandik inimesi poes iga päev, siis tänavu aprillis, eriolukorra kõige karmimatel päevadel, väisas iga päev toidupoodi vaid 6% uuringus osalejaid. Vähenes ka väga palju, neli-viis korda nädalas kauplustes käivate inimeste arv.

Keskmiselt käisid tarbijad poes üks-kaks korda nädalas ja see mõjutas Voogi sõnul kindlasti inimeste ostuvalikut. „Kannatasid kõige rohkem need impulssostud, mida tavaliselt tehakse poes.” Inimesed planeerisid oma oste rohkem ja kõige enam kannatasid just valmistooted.