Üüriinvestorite pidu on läbi. Korterite üür on järsult langenud

Kinnisvaraportaalides üürikuulutusi sirvides võib näha, et üürid on märgatavalt langenud. Kõigest kolm kuud tagasi võis Tallinna Kesklinna korralikust ühe- või kahetoalisest umbes 300-eurose kuuüüriga korterist ainult und näha, aga ootamatult kiiresti on selline üür tavaliseks saanud.

Üüriturul on hindu alla surunud mitu faktorit. Suuremates linnades mõjutab üsna palju lühiüüris olnud korterite suundumine pikaajalise üüri turule. Need korterid teenisid omanikele head raha tänu turistidele. Kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark nendib, et lühiüüriga tegelenud inimesed on nüüd valiku ees: kas anda korter pikemaks ajaks üürile või panna hoopis müüki. Pikaajalise üüri tootlus on märksa väiksem. „Eks sellised tõehetked jõuavad inimestele kohale. See mõjutab endiselt üürihindu, need on allapoole surutud,” ütleb Toompark.